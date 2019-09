© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla difesa bunker dell'Inter che per adesso ha subito un solo gol da Joao Pedro a Cagliari. Contro la Lazio, però, è previsto turnover anche dietro: possibile un turno per Godin o Devrij, i nomi sono D'Ambrosio e Skriniar, chi non ha ancora giocato per adesso è il giovane Bastoni. Attesi intanto Biraghi al posto di Asamoah e Sanchez davanti dopo due panchine consecutive.