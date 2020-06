Inter, la formula Barella per arrivare a Tonali: Marotta studia la strategia

L'Inter vorrebbe provare ad acquistare Sandro Tonali dal Brescia proponendo a Cellino una formula di pagamento simile a quella che ha portato Barella in nerazzurro. Un prestito oneroso a cifre discretamente alte, con obbligo di riscatto e diversi bonus da inserire tra facilmente raggiungibili e meno scontati. Una proposta fantasiosa per raggiungere i 50 milioni richiesti dal presidente delle Rondinelle, anche se l'idea di Marotta sarebbe quella di inserire almeno una giovane contropartita per abbassare un po' i conti. Tra i nomi presi in considerazione ci sono Di Gregorio, portiere che ha fatto bene in B col Pordenone, Gravillon attualmente all'Ascoli, Emmers reduce da un'annata non proprio al top in patria con il Beveren, ma anche i 2001 Ntube, Giannelli, Fonseca e Vergani. A riportarlo è Tuttosport.