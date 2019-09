Inter, la sfida di Conte si chiama qualità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al di là dei paragoni eccellenti ed al momento decisamente fuori luogo, una delle sfide più interessanti che accoglieranno Antonio Conte con il ritorno del campionato sarà legata all’inserimento di alcuni dei nuovi acquisti all’interno dell’intelaiatura che il tecnico di Lecce ha collaudato con successo nel corso delle prime due giornate di campionato. Tra i nomi che destano maggiore curiosità da questo punto di vista spiccano quelli di Barella ed Alexis Sanchez. In effetti per il primo l’Inter ha vinto in un vero e proprio braccio di ferro di mercato con la Roma che pure era interessata al gioiello scuola Cagliari, ma complice l’esplosione di Sensi ed un inserimento non scontato all’interno della costruzione tattica del tecnico nerazzurro non è ancora arrivato per il sardo il momento del lancio dal primo minuto con la nuova maglia. Conte per il momento ha scelto di proteggere il palleggio di Brozovic e dello stesso Sensi con la fisicità di Vecino, ma è facile ipotizzare come si stia lavorando per garantire anche a Barella (nel quale il tecnico dell’Inter ha ammesso di rivedersi) l’opportunità di aumentare il dinamismo e la qualità della manovra con le sue caratteristiche. Un discorso che può essere lecitamente esteso anche al reparto avanzato, laddove le aspettative legate ad Alexis Sanchez sono evidenti e palpabili. La coppia con Lukaku ha le potenzialità per diventare letale, e l’Inter non vede l’ora di tastarle sul campo. Magari già dalla gara con l’Udinese.