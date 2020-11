Inter, la svolta con un lungo confronto dopo il Real Madrid. Gazzetta: "Il patto scudetto"

Tra sconfitta col Real Madrid al bel successo sul campo del Sassuolo è successo qualcosa all'Inter, altrimenti non si spiegherebbe questo cambio di atteggiamenti, finalmente come lo vuole Antonio Conte. E lo spiega nel post-partita Lautaro Martinez: "Ci siamo parlati". La Gazzetta dello Sport spiega che il confronto sarebbe avvenuto immediatamente dopo il k.o. di mercoledì in Champions League, nello spogliatoio del Meazza.

Lunga chiacchierata. Durante questo lungo confronto - si legge - hanno preso la parola diversi senatori, a partire da capitan Handanovic. Un fatto insolito, di solito si parla il giorno dopo. Ma quel momento era buono e non si poteva rimandare, così è nato questo "Patto scudetto", come scrive la Rosea. Nella pancia di San Siro sono emersi concetti positivi che hanno fatto il bene dell'Inter e la vittoria di ieri lo conferma.