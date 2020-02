vedi letture

Inter, Lautaro a secco da quattro turni tra voci di mercato e rinnovo in stallo

Il Corriere dello Sport fa il punto su Lautaro Martinez. Il Toro è a secco da quattro turni ma l'Inter lo aspetta. La corte delle grandi di Spagna, Barcellona e Real Madrid, rischiano di averlo distratto ma la società è serena e non cambia strategia. A luglio Martinez può partire per la clausola valevole per i primi quindici giorni da 111 milioni di euro. L'Inter cerca di alzarla a 140 ma non sarebbe un'assicurazione sulla permanenza. Il discorso sul rinnovo, però, sarà rimandato solo a fine campionato.