Inter, Lautaro e un rilancio per allontanare il paragone con Gabigol

© foto di PhotoViews

Lautaro Martinez deve dare una svolta alla propria stagione per allontanare l'ingeneroso parallelo che inizia a circolare a Milano tra lui e Gabigol, brasiliano strapagato che è stato poco più di una meteora in nerazzurro. L'argentino deve ritrovare gol pesanti e prestazioni all'altezza, anche perché il futuro è tutto da scrivere. E' necessario anche dimostrare che la decisione di non ascoltare nemmeno le proposte di prestito arrivate a gennaio da parte del Real Betis, sia stata giusta e che non abbia rallentato l'ambientamento europeo di un calciatore arrivato con i favori della critica internazionale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.