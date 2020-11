Inter-Lautaro Martinez, c'è ancora distanza per il rinnovo. Barcellona alla finestra

In Spagna non si placano i rumours di mercato relativi a Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter da tempo oggetto del desiderio del Barcellona. Come riportato dal Mundo Deportivo, permangono i dubbi relativi al futuro del Toro, che non ha ancora un accordo per il rinnovo con i nerazzurri a causa dell’importante distanza tra l’ingaggio richiesto e quello proposto dal club per prolungare. Il Barcellona resta in agguato, pur consapevole che al momento la strada per arrivare all’argentino è in salita per via dei danni economici fatti dalla pandemia.