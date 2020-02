vedi letture

Inter, Lautaro ora vale 150 milioni: il Barcellona pronto a muoversi con le contropartite

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la valutazione di Lautaro Martinez che starebbero portando avanti Inter e Barcellona nei primi contatti informali è di 150 milioni di euro, quasi 40 milioni di più della clausola valida per i primi 15 giorni di luglio fissata a 111 milioni. Una valutazione che i catalani accoglierebbero per inserire eventuali contropartite gradite all'Inter e che permetterebbero al Barça di iscrivere a bilancio delle plusvalenze. Molto dipenderà anche dal calciatore, con il suo procuratore che da mesi spinge per un rinnovo da 5 milioni di euro a stagione per eliminare la clausola ma che si è sempre visto rispondere con proposte decisamente inferiori e più vicine ai 3,5 milioni. In quel frangente l'argentino non aveva ancora raggiunto la qualità espressa in questo campionato, ed è per questo che sicuramente si tornerà a parlare presto sia del prolungamento che dell'eventuale corte del Barcellona.