© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche se l'Inter ha già giocato in Champions League lo scorso anno per Lautaro Martinez durante la gestione Spalletti non è mai arrivata una maglia da titolare. Una situazione, questa, destinata a cambiare dato che Antonio Conte, per il debutto di questa sera contro lo Slavia Praga, pare avere intenzione di puntare proprio sul Toro per far coppia con il recuperato Romelu Lukaku sul fronte offensivo.