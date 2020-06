Inter, Lautaro sempre più lontano dal Barcellona. A favore dei nerazzurri c'è una norma della Liga

vedi letture

Sembra allontanarsi l'ipotesi Barcellona per Lautaro Martinez. Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla di una normativa interna alla Liga che, infatti, frenerebbe non poco i catalani nell'operazione per l'attaccante dell'Inter.

Stando a questo regolamento, infatti, i club della Liga possono reinvestire sul mercato solo una parte (in base ai fatturati) di quanto ricavato dalle cessioni, escludendo gli scambi di giocatori che potrebbero alterare le valutazioni finali messe a bilancio dai vari club. Una normativa, questa, inserita dal presidente della Liga Tebas per cercare di arginare le crisi economiche delle società dopo la pandemia di Coronavirus.

In base a queste regole, dunque, appare difficile il completamento dell'operazione per l'ex Racing perché il Barça sarebbe prima costretto a privarsi di uno dei suoi top player per poi reinvestire parte della cifra su di lui.