Inter, Lautaro verso il rinnovo. E Marotta studia la mossa anti-Liga

L'Inter vuole blindare Lautaro Martinez, protagonista con una tripletta in 22 minuti inflitta al Messico con la maglia dell'Argentina. Per metà ottobre - riporta fcinternews.it - è prevista in calendario un'accelerata per il prolungamento fino al 2024 con robusto adeguamento del'ingaggio. L'attaccante guadagna ora 1,5 milioni di euro a stagione ed è in assoluto il meno pagato tra i big della rosa nerazzurra. Suning però è pronta a riconoscere all'argentino un sensibile aumento: El Toro passerà infatti da 1,5 a 2,7 milioni netti più premi.

Clausola rescissoria - Da discutere poi la questione clausola rescissoria - si legge - fissata attualmente a 111 milioni di euro, cifra molto alta ma che potrebbe risultare bassa qualora il numero 10 nerazzurro continuasse a crescere in modo esponenziale. Dall'entourage di Lautaro filtra come essa non rappresenti un problema, ma Marotta spingerà per cancellarla. Anche per allontanare lo spettro delle sirene provenienti dalla Liga.