Inter, Lazaro: "Ieri il mio esordio, peccato per il risultato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valentino Lazaro, attraverso il suo profilo Instagram, commenta così il pareggio dell'Inter con lo Slavia Praga, prima gara di Champions League dei nerazzurri, nella quella l'ex Hertha Berlino ha fatto il suo debutto in nerazzurro: "Ieri la mia prima ufficiale con l’Inter, di questo sono orgoglioso, ma di certo non posso esserlo di come è andata la partita: mi dispiace molto. Lavorerò duramente insieme ai miei compagni per dare molto di più e rendere felici i nostri tifosi".