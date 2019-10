L'ingresso in campo contro il Sassuolo è stata la cartina di tornasole perfetta di un avvio di stagione tutt'altro che indimenticabile per Valentino Lazaro all'Inter. Il laterale ex Hertha Berlino finora si è visto poco, Conte non è apparso ancora convinto delle sue prestazioni e con due mesi alla riapertura del mercato il suo nome, come riporta Tuttosport, potrebbe essere messo in uscita. Sta all'austriaco meritarsi la conferma anche per la seconda parte di stagione e in questo caso la prossima gara di campionato contro il Parma potrebbe essere l'occasione giusta visto la sfilza di impegni che attendono in nerazzurri in queste settimane e l'indisponibilità di D'Ambrosio che riduce le opzioni sulla zona destra del campo.

L'alternativa - Qualora le cose con Lazaro non dovessero migliorare l'Inter potrebbe tornare a pensare al mercato e anche in questo caso gli occhi sarebbero direzionati verso Parma dove Matteo Darmian è più di una semplice ipotesi