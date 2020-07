Inter, Lazaro non verrà riscattato dal Newcastle. Ora vuole provare a convincere Conte

Come riportato da Fcinternews.it, resta in dubbio il futuro di Valentino Lazaro. L’austriaco non verrà riscattato dal Newcastle, che lo ha impiegato pochissimo nel post lockdown, e il calciatore farà dunque ritorno all’Inter. Il giocatore classe 1996 vorrebbe approfittarne per conquistare Antonio Conte, sebbene i nerazzurri abbiano già acquistato Achraf Hakimi. Il futuro di Lazaro resta dunque in bilico, con il Trabzonspor che si è interessato ma non appare comunque destinazione realistica.