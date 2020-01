© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sky Sports UK annuncia: Valentino Lazaro si trova già nel Tyneside per svolgere le visite mediche col Newcastle. L'esterno austriaco, in uscita dall'Inter, si trasferirà in Premier con la formula del prestito. Per l'ex Hertha Berlino in questa prima parte di stagione si contano solamente 11 presenze con 2 assist in maglia nerazzurra.