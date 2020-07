Inter, le strategie del mercato in entrata: a centrocampo Tonali non basta

Oltre alle cessioni, in casa Inter si pensa anche agli acquisti che serviranno per alzare l'asticella dopo quest'annata composta da poche gioie e molte delusioni. Arriverà un esterno sinistro titolare, con Emerson Palmieri che resta in pole. Poi, oltre Tonali, ci sarà spazio per un altro centrocampista e non può essere cancellata la pista Vidal visto che si tratta di un'espressa richiesta di Conte. In attacco, oltre a dover risolvere il nervosismo di Lautaro, considerando il probabile addio di Sanchez e la giovane età di Esposito, ecco che dovrà arrivare un'altra punta per completare un reparto che nonostante i numeri, ogni tanto ha bisogno di prendere fiato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.