© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'entusiasmo di San Siro, la carica di Antonio Conte, la voglia di stupire del Lecce di Liverani: sono questi gli ingredienti del posticipo della prima giornata di Serie A, che vedrà di fronte la nuova Inter e la formazione salentina. In casa nerazzurra esordio dal primo minuto per i nuovi acquisti, Romelu Lukaku e Stefano Sensi. Candreva e Asamoah agiranno sulle corsie laterali, in avanti c'è Lautaro Martinez. Solo panchina per Lazaro e Barella.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku

I giallorossi, invece, schierano subito Gianluca Lapadula in attacco, in coppia con La Mantia. Per il resto solito 4-3-1-2, con Falco che viene preferito a Mancosu sulla trequarti e Rispoli a Benzar. In campo anche Gabriel e Rossettini.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Falco, Lapadula, La Mantia.