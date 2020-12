Inter lenta e con poche idee, Spezia quadrato e propositivo: a San Siro è 0-0 all'intervallo

vedi letture

Diversi errori individuali e tantissime imprecisioni. Potrebbe riassumersi così il primo tempo di Inter-Spezia, col parziale ancora fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti.

L'occasione più ghiotta, dopo 10', capita sui piedi di Ashley Young, bravissimo a saltare due avversari con un dribbling secco e concludere a giro, ma Provedel è attentissimo nell'occasione. In generale nerazzurri poco propositivi e poveri di idee, mentre mister Italiano schiera una squadra equilibrata e disposta a giocarsi la partita con un 4-3-3 che dà i frutti sperati costringendo spesso gli avversari a buttare via il pallone a causa dei pochissimi sbocchi disponibili. La gara dello Spezia però non è solo di contenimento, anzi, visto che Deiola e Acampora provano a far male Handanovic. Ma come detto, dopo 45', il risultato non si smuove dallo 0-0.