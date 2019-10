Inter, lo scudetto può perderlo solo la Juve. Provarci è un obbligo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inutile girarci troppo attorno: la Juventus resta almeno due spanne sopra all’Inter. Due ko così, di fila, fanno male per quelle che erano le certezze nerazzurre ritrovate. Certo, un primo campanello d’allarme era già scattato nel post Slavia, ma ora la questione è assai più chiara. Per competere contro squadre così, di strada da fare ce n’è ancora tanta. I bianconeri restano lontani, godono di una rosa che nessun’altra squadra ha e non solo in Italia, mostrano qualità e leadership a dosi parecchio elevate. Conte stesso lo ha ammesso, non poteva fare altrimenti. Si tratta di una superiorità che va al di là degli errori arbitrali e, di fatti, l’ex ct si è ben guardato dal (ri)chiamare in causa il direttore di gara come (giustamente) fatto a Barcellona. La verità è apparsa, cristallina: come nel 2011 fu per il Milan, questa volta è la Juventus l’unica nemica di se stessa. Lo scudetto è una possibilità soltanto se Sarri sbaglierà. Eccola la sfida dei nerazzurri, «ancora all’inizio di un nuovo percorso»: viaggiare a vele spiegate, dare fondo a tutte le risorse disponibili, guardare sempre avanti come fanno i «visionari» e sperare che lassù, in alto al grattacielo, qualcuno commetta un errore. In passato è già successo. Provarci, per l’Inter, è un obbligo.