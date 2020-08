Inter, lo sfogo di Conte fa passare in secondo piano la finale persa. E sullo sfondo c'è Allegri

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la finale persa dall'Inter sembra passare in secondo piano dopo lo sfogo di Antonio Conte al termine di quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita sulla panchina nerazzurra. Sullo sfondo è inevitabile mettere il nome di Massimiliano Allegri, prima scelta nerazzurra se, come tutto fa pensare, l’incontro tra Conte e Steven Zhang a inizio settimana sancirà il divorzio. Non passeranno troppi giorni, probabilmente l'incontro decisivo potrebbe avvenire nella giornata di lunedì perché l’Inter ha bisogno di programmare e l’allenatore ha necessità assoluto di chiarezza, nei rapporti interni con la società.