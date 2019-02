Inter, lo Standard Liegi spinge per la conferma di Vanheusden

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore Zinho Vanheusden, protagonista di un momento particolarmente felice nel campionato belga, potrebbe vivere un altro anno in prestito in Belgio. Secondo Het Laatste Nieuws, lo Standard Liegi vorrebbe chiedere la conferma del centrale, contando anche sulla volontà del giocatore che non si opporrebbe ad una permanenza più lunga. Non è ancora chiara quella che è la posizione del club nerazzurro riguardo il giocatore, colonna della Primavera per due anni di fila ma reduce da un grave infortunio.