L'attaccante Samuele Longo intervistato da Inter TV ha parlato della vittoria dei nerazzurri, ai calci di rigore, contro il PSG nel match di International Champions Cup giocato oggi. Una vittoria arrivata grazie anche alla rete del pareggio siglata dall'ex Frosinone allo scadere: "Sicuramente sono contento, è stata una bella prestazione di squadra. Primo tempo meglio del secondo, il mister ci ha detto di mettere in pratica le cose che ci dice in settimana e sulle quali lavoreremo in stagione. Sono stati 20 giorni intensi in cui tutti abbiamo dato il massimo e credo che mister e staff siano contenti del lavoro. - conclude Longo come riporta Fcinternews.it - Oggi ho avuto la fortuna di avere una palla gol e l'ho sfruttata".