La doppia sfida dei sedicesimi di Europa League fra Inter e Ludogorets sarà il primo incrocio in senso assoluto fra le due società. In passato i nerazzurri hanno affrontato 5 volte squadre bulgare, anche se l'ultimo precedente è da ricercare oltre 40 anni fa: era il '74-'75 quando l'Inter eliminò dalla Coppa UEFA l'FK Etar grazie al successo per 3-0 in casa e al pareggio per 0-0 in trasferta. Prima ancora tripla sfida in Coppa dei Campioni contro il CSKA Sofia, nel '66/'67: all'epoca i nerazzurri batterono gli avversari 1-0 nello spareggio dopo aver pareggiato 1-1 sia l'andata che il ritorno.

In totale i 5 incontri dei nerazzurri contro squadre bulgare parlano di 2 successi, 3 pareggi e 0 sconfitte.