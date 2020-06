Inter, Lukaku: "Era importante vincere oggi, adesso abbiamo dodici finali"

Al termine del match vinto contro la Sampdoria per 2-1, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Per me era molto importante vincere oggi. Da oggi a fine stagione abbiamo dodici finali e per noi ogni partita è importante. Oggi abbiamo vinto e dobbiamo concentrarci per la partita di mercoledì".

Vi hanno caricato le parole di Conte?

"Per tutte le squadre adesso le partite sono difficili. Dobbiamo prepararci bene per la prossima".

Come stai a livello di condizione?

"Abbiamo fatto un buon lavoro e penso che la preparazione sta bene fisicamente ma dobbiamo crescere ulteriormente perchè le partite sono ravvicinate".