Inter, Lukaku in Belgio studia anche da mister: corso on line per ottenere la licenza UEFA

Ricongiunto ai propri familiari, anche Romelu Lukaku sta cercando di superare l'anomalia di questi giorni, anche se l'immediato è un ulteriore quarantena stavolta in Belgio. L'attaccante dell'Inter - sottolinea il Corriere dello Sport - ha potuto riabbracciare il figlio Romeo, è tornato in patria – da ieri anche nel paese belga è obbligatorio l'auto-isolamento per chi atterra a Bruxelles, comprese le persone che vanno a prendere qualcuno all'aeroporto – mantenendosi in contatto quotidiano con il club nerazzurro. E con un'idea sullo sfondo, una finestra sul futuro anche più lontano: Lukaku sta seguendo un corso online per ottenere la licenza UEFA da allenatore assieme ai compagni di nazionale Witsel e De Bruyne. Romelu - si legge - si è fatto coinvolgere, anche per trovare un diversivo in questi giorni divisi tra allenamenti domestici e molto tempo da trascorrere in famiglia.