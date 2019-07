Inter-Lukaku, per i bookmakers è affare fatto: quota tra l'1,16 e l'1,29

© foto di Dimitri Conti

L'affare tra l'Inter e il Manchester United per il passaggio di Romelu Lukaku in nerazzurro è tutt'altro che semplice ma per i bookmakers è invece praticamente fatto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la quota per l'arrivo del belga a Milano entro la finestra di mercato estiva è compresa tra 1,16 e 1,29, mentre la permanenza al club inglese vale 7 volte la posta.