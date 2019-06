Inter, Lukaku vuole i nerazzurri: lo United aspetta l'offerta giusta

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Manchester United attende la prima offerta consistente per Romelu Lukaku. Antonio Conte lo vuole per l’attacco insieme a Dzeko. Lukaku è contentissimo di riuscire finalmente a giocare per l’allenatore salentino che lo voleva già al Chelsea. Ma bisogna vincere la resistenza del Manchester United.