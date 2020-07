Inter, manovre in difesa: riallacciati contatti per Vertonghen. A sinistra c'è il 'sì' di Emerson

Possibili manovre in difesa per l'Inter nel corso della prossima finestra di mercato. Sulla corsia mancina, avviati da tempo i discorsi per Emerson Palmieri: c'è già il sì dell'ex romanista, il Chelsea chiede 20 milioni. Per il resto, Diego Godin è in uscita e, al netto dei discorsi su Marash Kumbulla, torna d'attualità lo svincolato Jan Vertonghen: riallacciati i contatti col belga. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.