Come riportato da Sportmediaset, l’Inter vorrebbe arrivare a Romelu Lukaku senza essere costretta a vendere Mauro Icardi. Marotta, Ausilio e Baccin stanno provando a mettere da parte un tesoretto cedendo i giovani più importanti in modo da arrivare ai 70 milioni di euro cash richiesti dal Manchester United. Tra i giocatori sul mercato, oltre a Zinho Vanheusden diretto allo Standard Liegi, ci sarebbe anche Andrea Pinamonti, per cui è stata rifiutata una prima offerta da 15 milioni di euro da parte del Benfica. L’Inter ovviamente si cautelerà con l’inserimento di una clausola di riacquisto per evitare nuovi casi Zaniolo.

Caos Icardi - Con Lukaku, Dzeko e Lautaro Martinez, Icardi si ritroverebbe con le spalle al muro e dovrebbe convincersi ad accettare una cessione per non mettere a rischio la sua carriera. Le ipotesi di risoluzione del contratto o di causa per mobbing che sono circolate in questi giorni non sembrano avere fondamenti reali e legali, anche perché l’Inter convocherà Icardi per il ritiro di Lugano, dall’8 al 14 luglio, proprio per non dargli nessun tipo di appiglio legale e aspetterà, senza fretta, che gli Icardis si decidano a lasciare Milano, con il clamoroso scambio con Dybala con la Juve che rimane al momento la strada più percorribile, sempre che i diretti interessati diano il loro assenso.