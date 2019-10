Inter, Marotta: "Centrocampo da puntellare. Scudetto non è l'obiettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, dg dell'Inter, ha parlato a Sky Sport 24. "L'Inter è una squadra di Conte, non mi meraviglio. Anche nelle difficoltà portiamo a casa risultati importanti. La sfida con la Juventus? Non guardiamo gli altri ma noi stessi, in casa nostra. Cerchiamo di migliorare, di acquistare maggior determinazione, è il nostro obiettivo. I risultati ci stanno dando ragione, viene premiato il lavoro iniziato a Lugano a luglio".

Con Conte in panchina la parola Scudetto non è bandita.

"Non è il traguardo che ci siamo posti quest'anno. Vogliamo riportare l'Inter in alto, c'è questa esigenza ma è un processo graduale di crescita. E' un anno di partenza, ci sono cose da migliorare e lo faremo sicuramente. Tutto deve avvenire con tranquillità, senza mettere pressione ai protagonisti. La maglia dell'Inter è pesante, parliamo di un club ricco di successi".

Tra infortuni e calendario, il periodo è complicato.

"E' un momento di tanti appuntamenti, con tanti infortuni le preoccupazioni aumentano. Porta a uno stato di apprensione legittima ma c'è consapevolezza che affronteremo il mercato di gennaio guardando quello che conterrà. Il centrocampo è da puntellare meglio, c'è rischio di defezioni".

Passiamo alla Champions.

"E' un girone difficile, il Borussia è una squadra ostica, lo Slavia non regala niente e ha fatto soffrire anche il Barcellona. Ci sono punti e partite a disposizione, dovremo affrontarli con la voglia dimostrata col Dortmund a San Siro. L'obiettivo passaggio del turno, nel caso, sarà alla portata".