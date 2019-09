Inter, Marotta: "Contenti di aver costruito un modello vincente con Conte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Sky Sport, prima del match contro la Slavia Praga, interviene l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta. Queste le sue parole: "Conte è un allenatore vincente, giocare in Champions League o in campionato per un tecnico preparato come lui è equivalente. Siamo contenti per aver costruito un modello vincente e un rapporto cordiale tra la società e Conte. Per adesso il campionato è in una fase interlocutoria, la squadra, però, sta rispondendo alle sollecitazioni. L'Inter è una società di grande blasone, con l'arrivo della famiglia Zhang, adesso c'è grande attesa, stiamo recuperando posizioni, ma dobbiamo avere il massimo. La società ha centrato l'obiettivo di creare una struttura competente. Steven Zhang è molto appassionato, sta entrando giorno dopo giorno nei meccanismi di una società calcistica e questo è di stimolo per noi. E così la presenza del padre in questi giorni. San Siro? Dibattito molto aperto, se ne sta occupando Antonello. Inter e Milan vogliono assolutamente creare struttura idonea per queste migliaia e migliaia di tifosi ma in un clima di ospitalità. Prenderemo la decisione migliore".