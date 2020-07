Inter, Marotta continua a lavorare per il prolungamento del prestito di Sanchez

Niente da fare per Alexis Sanchez. Il Manchester United nella giornata di ieri ha fatto sapere che non intenderà prolungare il prestito dell’attaccante cileno oltre la partita contro il Getafe di Europa League. Il Niño Maravilla dunque non sarà a disposizione per un’eventuale final eight anche se non è detta l’ultima parola. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta starebbe comunque lavorando per prolungare il prestito e non è detto che non si arrivi ad un accordo.