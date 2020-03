Inter, Marotta gongola: tra riscatti e plusvalenze, il tesoretto per l'estate sarà elevato

vedi letture

Un tesoretto da 150 milioni, o forse di più. L'Inter si prepara a un mercato ricco di risorse grazie alle cessioni dei giocatori prestati in giro per l'Europa. Dai 70 milioni di Mauro Icardi (che potrebbero diventare 85 qualora la Juve si inserisca) ai 20 per Perisic, fino ai 18 per Joao Mario e i 23,5 per Lazaro, sono tanti i motivi per sorridere e pensare in grande. Lo riporta Tuttosport.