Inter, Marotta: "Icardi e Nainggolan sanno di non rientrare nei nostri piani"

Intervistato da Sky Sport, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha confermato l'esclusione di Icardi e Nainggolan dal progetto tecnico nerazzurro: "Serve chiarezza e trasparenza. Icardi e Nainggolan sono degli ottimi giocatori e talenti, ma non basta. Non rientrano nel nostro progetto, lo dico con trasparenza e con rispetto. Icardi è sul mercato. Ma rispettiamo gli accordi contrattuali", l'affermazione chiara e inequivocabile del dirigente ex Juventus. Icardi e Nainggolan sono così, ufficialmente, sul mercato.