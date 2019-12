Inter, Marotta: "Non solo il Barcellona, anche noi siamo in emergenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha così parlato pochi minuti prima della sfida di Champions League contro il Barcellona ai microfoni di Sky Sport: "Questo è un esame difficilissimo da superare, a parte le assenze del Barcellona. Perché è vero che la loro rosa è di altissimo livello qualitativo, e diciamo anche che i giocatori che non giocano spesso, lo fanno con motivazioni particolari. Sarebbe un'impresa storica, perché sono 7 anni che l'Inter non supera il girone. C'è una forte motivazione".

Ci sono assenze...

"Siamo anche noi in emergenza, contati anche se per motivi diversi. Chi è in campo e in panchina deve dare il massimo... Conte l'ha preparata come sempre, e in partite del genere è l'aspetto psicologico quello importante".

Pensava di arrivare così presto ai vertici della Serie A?

"Alle spalle del management c'è una proprietà forte, che ha facilitato l'inserimento mio, di Conte e degli altri dirigenti. Siamo comunque contenti di aver creato un modello vincente, e per vincente intendiamo l'ottenere il massimo dalle risorse a disposizione, avendo un allenatore che è un grande valorizzatore. Ma non dobbiamo cullarci sui risultati, bensì continuare ad impegnarsi. Il traguardo è parziale, serve godere alla fine della stagione".