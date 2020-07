Inter, Marotta su Sanchez: "Rifletteremo con Conte: non è nostro e dovremmo comprarlo"

Giuseppe Marotta, dg dell'Inter, ha parlato di Alexis Sanchez a DAZN. "Dobbiamo ricordare che è stato assente per mesi per un infortunio che lo ha condizionato. Oggi sta facendo vedere le sue qualità, non lo scopriamo oggi. E' un giocatore importante. E' prematuro parlare del futuro, i diritti sono dello United, valuteremo anche col tecnico il futuro però pensando che non è un nostro giocatore. Dovremo acquistarlo".