Inter, Marotta sul rinnovo di Inzaghi: "Quando ci sono stima e condivisione diventa automatico"

Ha parlato anche della crescita e del possibile rinnovo del tecnico Simone Inzaghi, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta nel corso del suo intervento a Radio Serie A.

Questo il suo pensiero sull'allenatore: "L'esperienza e la crescita derivano dall'avere vissuto certe emozioni, come la finale di Champions League, anche quando si perde. La sconfitta scatena la rabbia positiva di essere più competitivi e più bravi. Quel traguardo è servito moltissimo al nostro gruppo e ad Inzaghi stesso. Quattro-cinque anni fa avevamo in rosa giocatori che non avevano mai vinto o giocato in Champions, ora siamo una presenza fissa. Il rinnovo? Quando ci sono stima e condivisione totale delle strategie, è automatico".