© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore generale dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Dazn, prima della gara contro il Lecce. Queste le sue parole: "Siamo riconoscenti verso i nostri tifosi che sono arrivati in massa al Meazza, speriamo di rispondere al meglio. Icardi? Le parole di Wanda Nara sono fastidiose nei tempi e nei modi. Smentisco che qualsiasi dirigente dell’Inter in particolare Steven Zhang, abbia detto a Icardi di restare. La nostra linea comune non cambia. Andremo fino alla fine, nessuno dell'Inter può stravolgere questa linea".