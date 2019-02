© foto di PhotoViews

In casa Inter è imminente il rinnovo per Milan Skriniar. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla difesa nerazzurra: l’ormai scontata partenza di Miranda in estate verrà colmata dal ritorno alla base del ventenne Bastoni, protagonista di un’ottima stagione a Parma. Poi, va chiarito il futuro di Andrea Ranocchia: è in scadenza. Resta anche da coprire il ruolo di terzino destro, per ora affidato (in prestito) al portoghese Cedric.