Intanto Procura di Milano ha aperto un'inchiesta contro ignoti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Per la cronaca: la storia del proiettile è una bufala! E comunque in Italia siamo messi proprio male come comunicazione. Per la serie: mi alzo, invento e scrivo! Senza pensare mai alle conseguenze". Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, dal proprio profilo Facebook, commenta le notizie che riferiscono di una busta con un proiettile recapitata all'allenatore dell'Inter. La Procura di Milano ha intanto aperto un'inchiesta a carico di ignoti, per minacce aggravate e detenzione di munizioni.