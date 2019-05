© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Mario e Keita Balde potrebbero continuare nel Principato di Monaco la loro carriera professionista: possibile una operazione a titolo definitivo per il primo, a patto che il club del Principato nelle ultime due giornate di Ligue1 riesca a salvarsi. La situazione Keita è abbastanza chiara e definita invece: l'Inter ha fatto sapere al club monegasco l'intenzione di non esercitare il diritto di riscatto alla cifra fissata di 34 milioni. La proprietà nerazzurra, informa FcInterNews.it, ha provato ad abbassare il prezzo ma in questo momento il Monaco non intende scendere a compromessi.