© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Futuro altrove per Radja Nainggolan? Il gol Champions è stato del Ninja ma il domani del belga non è ancora scontato. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta che Antonio Conte deve ancora decidere se puntare su di lui. Anche perché è reduce dal no ricevuto quando allenava il Chelsea e l'ago della bilancia pende dalla parte dell'addio. Dove? Tra le ipotesi c'è la Cina, ma è tutto da verificare se accetterà.