Sfida di mercato tra Roma e Inter per un obiettivo a centrocampo. Si tratta di Nathan Nandez del Cagliari, che Antonio Conte considera un'ottima alternativa a Vidal in caso di fallimento della trattativa con il Barcellona ma che è ricercato anche da Petrachi, pronto a trattarlo con i sardi sia in chiave invernale che estiva. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.