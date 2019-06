Inter, nel "sacco di Roma" può finire anche Kolarov: Conte lo apprezza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La nuova Inter sta iniziando a prendere forma e nel "sacco di Roma", sul tavolo può finire anche Aleksandar Kolarov: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport il mancino serbo, 33 anni, è un jolly che potrebbe davvero fare al caso di Conte, anche sui calci piazzati, vero tallone d’Achille dell’ultima Inter spallettiana. Amico di Dzeko, l’uomo giusto per fare crescere Lautaro Martinez, Aleksandar è dato in uscita da Trigoria e potrebbe sfruttare l'amicizia col bosniaco per imbucarsi nella trattativa che l'Inter sta definendo con la Roma.