© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ieri sera i giocatori dell'Inter sono andati a cena insieme, come testimoniato anche dalle foto sui social, ma non era presente Mauro Icardi, a differenza delle altre volte durante questa estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Maurito era infatti a colloquio con Wanda Nara, sua moglie-agente, per decidere il suo futuro, visto che i nerazzurri hanno aperto anche all'ipotesi prestito.