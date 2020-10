Inter, niente ritorno per Skriniar: lo slovacco ancora positivo al Covid-19

vedi letture

La buona notizia per l'Inter è Antonio Conte potrà contare su Achraf Hakimi, dopo la negatività riscontrata al secondo tampone. L'ex Borussia sarà a disposizione per la sfida con il Genoa di questo pomeriggio e per la gara di Champions contro lo Shakhtar in Champions. Non arrivano altrettante buone nuove in ottica difesa, dove il tecnico leccese dovrà ancora fare a meno di Milan Skriniar, risultato ancora positivo al Covid-19 come riferisce Sky Sport.