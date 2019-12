© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo Marcos Alonso sulla lista della spesa dell'Inter per quanto riguarda la fascia sinistra, visto e considerato che il Chelsea al momento continua a chiedere 40 milioni di euro per lasciar partire lo spagnolo. Nelle ultime settimane i nerazzurri hanno seguito con interesse anche Layvin Kurzawa, esterno potenzialmente in uscita dal Paris Saint-Germain. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.