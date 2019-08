Inter, non solo Biraghi: per la fascia piacciono Kostic e Kurzawa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Cristiano Biraghi per la fascia sinistra dell'Inter. Se il laterale della Fiorentina resta il primo obiettivo, scrive Tuttosport, i nerazzurri pensano però anche ad altri nomi. In particolare, un nome che stanno valutando i dirigenti interisti è quello di Filip Kostic, 26 anni, dell'Eintracht Francoforte. Altro profilo, low cost perché in scadenza a fine stagione, è quello di Layvin Kurzawa, del PSG, accostato peraltro proprio alla Fiorentina negli ultimi giorni. Infine, resta possibile la pista che conduce a Robin Gosens, su cui l'Atalanta non pare intenzionata a fare sconti.