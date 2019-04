Inter, non solo D'Ambrosio. Caccia a un terzino destro per il 2019/20

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un nuovo terzino destro per la prossima stagione. L'Inter, che non riscatterà Sime Vrsaljko a fine stagione, è già alla ricerca di un terzino destro da alternare a Danilo D'Ambrosio per il 2019/20.

Due alternative - Secondo la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in questo momento sono due i calciatori che sta valutando la società nerazzurra per quella corsia: si tratta di Matteo Darmian, laterale classe '89 del Manchester United, e del brasiliano Danilo che nel Manchester City di Pep Guardiola sta trovando poco spazio.