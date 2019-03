© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Diego Godin, l'inter vuole piazzare un altro colpo in difesa. Come si legge su Tuttosport infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno seguendo con attenzione Matteo Darmian del Manchester United. A gennaio i Red Devils non hanno fatto sconti, per questo i nerazzurri hanno virato su Cedric Soares. Il discorso potrebbe cambiare in estate, con i nerazzurri che potrebbero investire sul terzino azzurro visto che quasi sicuramente Cedric non sarà riscattato.